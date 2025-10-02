Marroni via alla stagione dei raccolti | Piante sane e buona produzione
Sta per iniziare la stagione dei marroni, e quest’anno le aspettative dei castanicoltori mugellani sono alte. Il marrone del Mugello è rinomato, e non a caso si fregia perfino dell’Indicazione Geografica protetta. La raccolta inizia nei prossimi giorni e le piante, lo nota Emanuele Piani, che oltre ad essere sindaco di San Godenzo è anche noto castanicoltore e presidente del Consorzio Marrone del Mugello IGP, "presentano una bella produzione, e ci aspettiamo anche una buona pezzatura". Anche quest’anno qualche difficoltà non è mancata: anno scorso si manifestò la malattia del "marciume nero", che creò problemi di conservabilità, stavolta i castagneti – entro una certa altitudine, quella più bassa, tra i 500 e i 600 metri – sono stati attaccati da una malattia fungina, la fersa del castagno – simile alla peronospera del pomodoro e della vite – che colpisce l’apparato fogliare e la compromette in tutto o in parte, facendo diminuire o addirittura azzerando nei casi più gravi la produzione dei marroni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
