Marranzano World Fest 2025
Dal 3 al 5 ottobre nel centro storico di Catania si celebreranno i 20 anni del Marranzano World Fest. Tamburi erranti, poesia sonora e memorie popolari si incontrano in una festa che unisce radici e orizzonti globali. Catania si prepara al gran finale del Marranzano World Fest, che celebra il suo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: marranzano - world
?Marranzano World Festival 2025? Mi rende felice presentare "Celia" all'interno di un festival che seguo da tanto tempo. Un festival dove ritmo, tradizione, cultura ed identità convivono creando bellezza autentica! Ci vediamo a Catania, il 5 Ottobre alle 22. - facebook.com Vai su Facebook
Marranzano World Fest: la musica dell’anima dall’India alla Sicilia - Ospite d’eccezione il maestro del flauto bansuri Hariprasad Chaurasia Un programma ricco di eventi che animeranno il centro ... Secondo tempostretto.it
Al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro il “Marranzano World Fest” - Il prossimo 26 giugno si svolgerà al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro la manifestazione musicale “Marranzano World Fest”. Riporta messinasportiva.it