Marquez | Ora niente infortuni! Bagnaia | Posso fare come in Giappone
Lo spagnolo, fresco campione del mondo, ammette di non sentirsi al top: “Sono stanco, penso dipenda dal calo di adrenalina”. Pecco sogna il secondo successo consecutivo: “Riparto dalla stessa moto di Motegi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Gli infortuni, il nono titolo e il record tolto a Rossi: i numeri della rinascita di Marquez
Marc Marquez è tornato sul tetto del mondo con il suo nono titolo iridato e settimo in MotoGP, conquistato al GP del Giappone con un secondo posto dietro Pecco Bagnaia. Questo trionfo segna la fine di un lungo viaggio, iniziato con il terribile infortunio a Jere
Marquez: "Ora niente infortuni!". Bagnaia: "Posso fare come in Giappone" - Verso il GP d'Indonesia MotoGPA distanza di una settimana dal GP del Giappone, la MotoGP arriva in Indonesia per il diciottesimo round iridato.
Ducati dà retta a Bagnaia e lui torna a vincere: è primo nella sprint di Motegi. Secondo Marquez, a un passo dal titolo - Il pilota torinese vince con una moto ibrida 2024