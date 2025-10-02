Marquez | Ora niente infortuni! Bagnaia | Posso fare come in Giappone

2 ott 2025

Lo spagnolo, fresco campione del mondo, ammette di non sentirsi al top: “Sono stanco, penso dipenda dal calo di adrenalina”. Pecco sogna il secondo successo consecutivo: “Riparto dalla stessa moto di Motegi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gli infortuni, il nono titolo e il record tolto a Rossi: i numeri della rinascita di Marquez

marquez infortuni bagnaia possoDucati dà retta a Bagnaia e lui torna a vincere: è primo nella sprint di Motegi. Secondo Marquez, a un passo dal titolo - Il pilota torinese vince con una moto ibrida 2024- Da ilfattoquotidiano.it

