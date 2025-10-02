Marocco quinta notte di proteste dei giovani contro il governo
In Marocco i manifestanti antigovernativi hanno riempito le strade per la quinta notte consecutiva, mentre le proteste contro lo stato dei servizi pubblici sono nuovamente degenerate in violenza e distruzione. Le cosiddette “ proteste della Generazione Z “, guidate in gran parte da giovani esperti di internet, si sono rivelate le più grandi del Paese da anni. Le immagini diffuse da AP arrivano dalla città di Salè, situata sul fiume Bou Regreg, di fronte alla capitale Rabat. Nonostante la mancanza di un’autorizzazione ufficiale, le manifestazioni si stanno estendendo a nuove aree, sottolineando la crescente rabbia per quella che i partecipanti definiscono corruzione dilagante e incuria in scuole e ospedali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
