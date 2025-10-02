Marocco GenZ in protesta per chiedere riforme su sanità e istruzione oltre 200 feriti 2 morti a Inezgane disordini a Rabat e Casablanca - VIDEO
Proteste anti-governative nate pacificamente sonno esplose in violente guerriglie urbane diffuse in tutto il territorio nazionale. I cortei, organizzati dai giovani della GenZ, chiedo al governo maggior trasparenza e l'uso di denaro pubblico in scuole e ospedali Sono ormai al loro quinto gior. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Meno stadi, più ospedali. La GenZ furiosa in Marocco, centinaia di arresti
Le proteste giovanili in Marocco, guidate dal movimento "GenZ 212", chiedono riforme in sanità, istruzione e lavoro. La polizia ha risposto con arresti e repressione, mentre l'opposizione invoca il dialogo. La mobilitazione rivela la frustrazione della Generazion
Marocco, manifestazioni della Gen Z per sanità e scuola: 2 morti in scontri - Notte di scontri in tutto il Marocco, due morti a Inezgane, nella provincia di Agadir.
Marocco, scoppia la rivolta dei giovani della GenZ - In Marocco le proteste giovanili della GenZ 212 si sono trasformate in guerriglia urbana.