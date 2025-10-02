Proteste anti-governative nate pacificamente sonno esplose in violente guerriglie urbane diffuse in tutto il territorio nazionale. I cortei, organizzati dai giovani della GenZ, chiedo al governo maggior trasparenza e l'uso di denaro pubblico in scuole e ospedali Sono ormai al loro quinto gior. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Marocco, GenZ in protesta per chiedere riforme su sanità e istruzione, oltre 200 feriti, 2 morti a Inezgane, disordini a Rabat e Casablanca - VIDEO