Mario Sechi sulla Global Sumud Flotilla | Spero che le barche vengano affondate
Il direttore di Libero commenta a RealPolitik di Tommaso Labate il caso Flotilla: "Spero che le barche vengano affondate, così la prossima missione dovranno rifinanziarsela. Questa missione era una tragica pagliacciata. Ha fatto perdere solo tempo a tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
