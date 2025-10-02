Mario Negri | raccolta fondi per un nuovo laboratorio per rendere il trapianto più tollerabile

L’Istituto Mario Negri studia da oltre 15 anni come migliorare il successo a lungo termine del trapianto ed evitare il rigetto. Il laboratorio di immunologia del trapianto dell’Istituto ha già raggiunto un traguardo storico: alcuni pazienti, grazie a una terapia con cellule staminali, vivono già da tempo senza farmaci antirigetto. Oltre alle staminali, i ricercatori del Mario Negri stanno lavorando a nuove terapie per rendere il trapianto una cura definitiva, senza effetti collaterali. Per portare avanti questi studi è necessario avviare un nuovo laboratorio all’avanguardia. Da qui nasce la campagna di raccolta fondi “ Mattoni di scienza ” sulla piattaforma ideaginger. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

