Mario Negri | raccolta fondi per un nuovo laboratorio per rendere il trapianto più tollerabile
L’Istituto Mario Negri studia da oltre 15 anni come migliorare il successo a lungo termine del trapianto ed evitare il rigetto. Il laboratorio di immunologia del trapianto dell’Istituto ha già raggiunto un traguardo storico: alcuni pazienti, grazie a una terapia con cellule staminali, vivono già da tempo senza farmaci antirigetto. Oltre alle staminali, i ricercatori del Mario Negri stanno lavorando a nuove terapie per rendere il trapianto una cura definitiva, senza effetti collaterali. Per portare avanti questi studi è necessario avviare un nuovo laboratorio all’avanguardia. Da qui nasce la campagna di raccolta fondi “ Mattoni di scienza ” sulla piattaforma ideaginger. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Giovedì il consiglio provinciale: in discussione l’Itis “Savoia” e l’ex Mario Negri Sud
Provincia di Chieti, riconosciuto debito fuori bilancio per i lavori all’Itis Savoia. Ex Mario Negri Sud, niente proroga alla Asl
“Meet the Science”, al Mario Negri incontri per le scuole e porte aperte al pubblico
La Costituzione tutela la salute dei cittadini.?Ma cosa facciamo davvero per garantire il nostro benessere? A #QuanteStorie, con Giorgio Zanchini, il farmacologo Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di ricerca Mario Negri - X Vai su X
Ranica, Villa Camozzi apre al pubblico per raccogliere fondi a sostegno del Mario Negri - È la parabola di Villa Camozzi, a Ranica, sede del centro di ricerche cliniche per le malattie rare «Aldo e Cele Daccò» dell’Istituto ... bergamo.corriere.it scrive