Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara ricerche senza sosta | trovata una scarpa potrebbe essere sua

A Favara si cerca Marianna Bello, una donna di 38 anni dispersa dopo l'ondata di maltempo nell'Agrigentino. Ritrovata in un valle in campagna una delle sue scarpe. Il sindaco toglie l'acqua per agevolare le ricerche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Violento nubifragio a Favara, dispersa la 38enne Marianna Bello: travolta dall'acqua dopo essere scesa dall'auto

Favara prega per le sorti di Marianna Bello, appello dell’arciprete: “Evitate di diffondere i video”

marianna bello dispersa dopoFavara, ritrovata una scarpa: potrebbe appartenere a Marianna Bello, la donna dispersa per il maltempo nell'Agrigentino - È dispersa da ore una donna di 38 anni, Marianna Bello, travolta dalle forti piogge che hanno colpito Favara, nell’ Agrigentino. tg.la7.it scrive

marianna bello dispersa dopoFavara in ansia per la 38enne scomparsa dopo l’alluvione: ricerche senza sosta tra cielo e terra - Da ieri mattina non si hanno più notizie di Marianna Bello, 38 anni, moglie e madre di tre figli, travolta e trascinata via dalle acque alluvionali che hanno invaso via So ... Secondo scrivolibero.it

