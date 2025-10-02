Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara ricerche senza sosta | trovata una scarpa potrebbe essere sua

A Favara si cerca Marianna Bello, una donna di 38 anni dispersa dopo l'ondata di maltempo nell'Agrigentino. Ritrovata in un valle in campagna una delle sue scarpe. Il sindaco toglie l'acqua per agevolare le ricerche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Da ieri mattina non si hanno più notizie di Marianna Bello, 38 anni, moglie e madre di tre figli, travolta e trascinata via dalle acque alluvionali che hanno invaso via So