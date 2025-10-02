Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara | la rabbia per le grate aperte e gli oggetti ritrovati
Chi è Marianna Bello e cosa è successo durante il nubifragio a Favara?. Marianna Bello, 38 anni e madre di tre figli, è scomparsa dopo essere stata travolta da un fiume d’acqua formatosi durante il violento nubifragio che ha colpito Favara, in provincia di Agrigento. La donna si trovava in strada quando l’acqua ha invaso le carreggiate trasformandole in torrenti. Da quel momento si sono perse le sue tracce. Le operazioni di ricerca, coordinate dai vigili del fuoco con l’aiuto di sommozzatori ed escavatori, sono scattate immediatamente e proseguono senza sosta. Quali oggetti personali sono stati ritrovati?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
