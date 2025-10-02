Maria Giovanna Elmi | Audrey Hepburn mi chiese l’autografo per il figlio in un ristorante romano

Ilnapolista.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Corriere della Sera intervista Maria Giovanna Elmi, indimenticata presentatrice tv, che racconta che scorpì solo dai turni di dover presentare Sanremo «tra l’altro sarebbe stato  il primo Sanremo della tv a colori,  può immaginare la mia  emozione. L’abito bianco che  indossavo la sera della finale  me lo aveva prestato Sabina  Ciuffini. L’anno dopo ne avevo  uno nero che è finito nel Museo  della Radio e della Televisione  Rai a Torino. Per me  nessun cachet, ebbi solo l’indennità  di trasferta». Ha lavorato con tutti i grandi, da Mike Buongiorno a Valenti, a Corrado «Troppo divertente, era imprevedibile!  Una volta doveva  fare la réclame della Polaroid  e mi chiese di andare dietro le  quinte e di mettermi il costume  da bagno: lì mi fecero delle  foto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

maria giovanna elmi audrey hepburn mi chiese l8217autografo per il figlio160in un ristorante romano

© Ilnapolista.it - Maria Giovanna Elmi: «Audrey Hepburn mi chiese l’autografo per il figlio in un ristorante romano»

In questa notizia si parla di: maria - giovanna

Colosseo, guida turistica si sente male mentre lavora: morta Giovanna Maria Giomarino

Roma, morta guida turistica 56enne Giovanna Maria Giomarino, il malore improvviso accusato mentre lavora all'interno del Colosseo

La guida turistica Giovanna Maria Giammarino morta durante la visita al Colosseo. Giuli: «Spegniamo le luci del monumento»

maria giovanna elmi audreyMaria Giovanna Elmi: «Audrey Hepburn mi chiese l’autografo per il figlio in un ristorante romano» - Al Corriere della Sera Maria Giovanna Elmi, indimenticata presentatrice tv, ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera ... Riporta ilnapolista.it

maria giovanna elmi audreyMaria Giovanna Elmi: «Audrey Hepburn? Fu lei a chiedermi l’autografo. Presentai Sanremo senza cachet. Oggi la tv non educa più» - Maria Giovanna Elmi, ottantacinque anni portati con leggerezza, lo sguardo brillante di chi ha attraversato la storia della televisione italiana senza mai perdere l’ironia. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maria Giovanna Elmi Audrey