Mare e fiori onde e petali | tutta la poesia della femminilità
Due visioni, un unico filone: la bellezza che diventa linguaggio. Vivetta e Agnona raccontano la nuova stagione come un dialogo poetico tra mare e fiori, due elementi eterni che si trasformano in stile, materia e immaginazione. Da una parte Vivetta, che porta in passerella il nuovo respiro ipnotico delle onde, il richiamo di sirene e creature fantastiche. Le silhouettes scorrono come correnti, i tessuti brillano come conchiglie sotto il sole, ogni abito è un frammento di sogno marino, fragile e potente insieme. È una collezione che inaugura un’era di rinascita per il brand: più consapevole, matura, capace di fondere ironia e savoir-faire sartoriale in un racconto fiabesco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mare - fiori
IL MARE IN FIORE torna a Civitanova Marche in versione autunnale! Sabato 4 e Domenica 5 ottobre CIVITANOVA MARCHE - lungomare Piermanni Due giorni dedicati ai fiori, alle piante e alla natura… ma non solo! Questa edizione speciale del M - facebook.com Vai su Facebook
Mare e fiori, onde e petali: tutta la poesia della femminilità - Due visioni, un unico filone: la bellezza che diventa linguaggio. Si legge su quotidiano.net
I fiori progettano i loro petali per attrarre le api - I fiori seguono alla lettera delle linee guida invisibili che stabiliscono in anticipo la migliore disposizione di colori, disegni e trame sui loro petali in modo da attrarre in modo più efficace le ... Si legge su ansa.it