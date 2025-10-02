Due visioni, un unico filone: la bellezza che diventa linguaggio. Vivetta e Agnona raccontano la nuova stagione come un dialogo poetico tra mare e fiori, due elementi eterni che si trasformano in stile, materia e immaginazione. Da una parte Vivetta, che porta in passerella il nuovo respiro ipnotico delle onde, il richiamo di sirene e creature fantastiche. Le silhouettes scorrono come correnti, i tessuti brillano come conchiglie sotto il sole, ogni abito è un frammento di sogno marino, fragile e potente insieme. È una collezione che inaugura un’era di rinascita per il brand: più consapevole, matura, capace di fondere ironia e savoir-faire sartoriale in un racconto fiabesco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mare e fiori, onde e petali: tutta la poesia della femminilità