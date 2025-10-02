Marcus Thuram infortunio e tempi di recupero | parla l' esperto
Il dott Stefano Diprè spiega in cosa consiste l'infortunio del nerazzurro e come si svolgerà la riabilitazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: marcus - thuram
L'assurda polemica contro Marcus Thuram
Marcus Thuram via dall’Inter: la decisione è già arrivata
Doppio colpo Inter: “Marotta vende Marcus Thuram alla Juventus”
Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la pros - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA INTER Risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra per Marcus #Thuram: salta la partita con la Cremonese e la Nazionale Chivu spera di recuperarlo per Roma-Inter (18 ottobre) #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Infortunio Thuram, tegola Inter: rischia uno stop lungo. L’obiettivo può essere… - L’obiettivo può essere quello scontro diretto Una vittoria netta, ma dal sapore amaro. Secondo calcionews24.com
Tegola Thuram: cambiano i tempi di recupero, la data - Ecco le condizioni dell'attaccante francese che rischia di stare fuori per tanto tempo ... Segnala calciotoday.it