Marco travolto e ucciso da un' auto | identificato il pirata della strada

E’ stato identificato e rintracciato l’automobilista ritenuto responsabile di aver investito, lo scorso lunedì, Marco Ioime, 44enne di Castel Volturno, sulla statale Domiziana, nei pressi del Bar Tropical, causandone la morte. Dopo averlo investito il pirata, si è allontanato dal luogo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

