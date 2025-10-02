Marco Croatti fermato dai soldati israeliani | Sono pronto a farmi arrestare

Rimini, 2 ottobre 2025 – È successo l’inevitabile. Ieri intorno alle 20 sono cominciate le operazioni dell’esercito israeliano contro la Global Sumud Flotilla. La Marina israeliana ha iniziato l’abbordaggio a 70 miglia da Gaza, fermando via via tutti gli attivisti a bordo delle barche della missione umanitaria. Tra i fermati i riminesi Marco Croatti, senatore del M5s, e la giornalista Michela Monte. Mentre scriviamo, le operazioni erano ancora in corso. Dopo le 20 non siamo più riusciti a parlare al telefono con Croatti. “Ci hanno interrotto tutte le comunicazioni”, ci ha scritto in un messaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

