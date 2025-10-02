marcia barbiana perugia assisi fa tappa in casentino a pratovecchio stia il 3 ea bibbiena il 4 ottobre

Arezzo, 2 ottobre 2025 – Pratovecchio Stia e Bibbiena saranno la terza e quarta tappa della marcia per la Pace Barbiana-Perugia-Assisi organizzata dal comitato omonimo nato a Vicchio e che dal 30 settembre al 12 ottobre, attraverserà 18 comuni tra Toscana e Umbria per un totale di 228 km suddivisi in 13 tappe. I comuni di Pratovecchio Stia e Bibbiena e la Rete di Associazioni nata in Alto Casentino e denominata “Camminiamo per la Pace”, organizzano in questi due giorni promuovendo insieme anche il manifesto della “Marcia Barbiana – Perugia – Assisi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

