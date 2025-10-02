Marchisio si interroga dopo Villarreal Juve 2-2 | Ecco il limite grosso di questa squadra Mi chiedo questa cosa adesso Parole chiare del Principino!
Marchisio ha parlato così dopo Villarreal Juve. Ecco le dichiarazioni a Prime Video dell’ex centrocampista bianconero. Un altro pareggio, un’altra delusione. E questa volta, a suonare il campanello d’allarme, è una bandiera, un simbolo della juventinità: Claudio Marchisio. A Prime Video, l’ex centrocampista bianconero ha analizzato il 2-2 contro il Villarreal, esprimendo tutta la sua preoccupazione per una squadra che, a suo dire, non sa più difendere. VILLARREAL JUVE 2-2: LA CRONACA “La Juve non sa gestire le partite”. L’analisi del “Principino” è durissima. « Sembra che la Juventus non abbia la capacità di gestire le partite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Claudio Marchisio in campo dopo 5 anni con le grandi leggende in Corea del Sud: «Bello, ma ora mi fanno male anche le orecchie» - Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus ritiratosi nel 2019, è tornato in campo dopo quasi cinque anni per la «Icons Match» di Seoul, sfida spettacolare tra 11 attaccanti e 11 difensori. Lo riporta video.corriere.it