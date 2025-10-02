Marcelino orgoglioso del suo Villarreal | Giocato alla pari contro un avversario fortissimo Sull’arbitraggio voglio dire una cosa

Marcelino elogia il Villarreal dopo il pareggio con la Juve: grande soddisfazione per un risultato che dimostra la crescita della squadra in Europa. Grande orgoglio, enorme soddisfazione e la consapevolezza di aver giocato alla pari con un gigante del calcio europeo. Al termine del pareggio per 2-2 contro la Juve, l’allenatore del Villarreal, Marcelino, ha espresso tutta la sua felicità per la prestazione dei suoi. Un punto prezioso, che per il tecnico spagnolo vale tantissimo e certifica la crescita del suo gruppo. Villarreal Juve: le parole di Marcelino nel post-partita. Intervistato nel post-gara, Marcelino ha analizzato la partita, mostrando grande orgoglio per l’atteggiamento e la qualità espressa dalla sua squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

