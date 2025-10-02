Marc Marquez svela come si comporterà ora dopo aver vinto la MotoGP per non rifare il solito errore
Marc Marquez avrà un approccio diverso in queste gare conclusive del Mondiale di MotoGP dopo aver conquistato il titolo matematicamente. Lo spagnolo è chiaro: "Non voglio entrare in una mentalità di all-in". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: marc - marquez
In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez
MotoGP, GP Germania 2025. Marc Marquez e la Ducati “condannati a vincere” al Sachsenring!
Fabio Di Giannantonio: “L’obiettivo è lottare con Marc Marquez. Lui ha alzato il livello di Alex, come fa l’Academy VR46 con i suoi piloti”
Marc Marquez: "Di Valentino conto lo stesso numero di titoli. Adesso mi sento in pace: una parte della mia testa diceva di ritirarmi, l'altra di continuare" - facebook.com Vai su Facebook
Marc Marquez, nove titoli mondiali e due vite: "Ero il cannibale, ora sono in pace" - X Vai su X
Marc Marquez svela come si comporterà ora dopo aver vinto la MotoGP per non rifare il solito errore - Marc Marquez avrà un approccio diverso in queste gare conclusive del Mondiale di MotoGP dopo aver conquistato il titolo matematicamente ... Riporta fanpage.it
Bagnaia sfoga la sua frustrazione con Marquez, il video svela tutto: Marc gli dà un consiglio - Il Gran Premio di Catalogna di MotoGp ha lasciato un sensazione di profonda frustrazione in Francesco Bagnaia, nel dialogo con Marc Marquez si abbandona a una confessione senza filtri in cui ormai ... Si legge su fanpage.it