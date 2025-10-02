Manutenzione stradale pronto il nuovo tappabuche di Castore
"Un investimento importante che è stato fatto a dimostrazione del fatto di come Castore non voglia galleggiare ma crescere sempre di più". A dirlo è il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà che, questa mattina, era presente alla consegna di un nuovo e innovativo macchinario acquistato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: manutenzione - stradale
Manutenzione stradale a Verona, stanziati nuovi fondi: «Sulle buche ci stiamo lavorando»
Il grande piano di manutenzione stradale nel municipio XIV: ecco tutti i cantieri
Avellino, avviati lavori di manutenzione stradale. Nargi: "Grande soddisfazione"
Ci sono delle somme che la Regione ha destinato alla manutenzione stradale delle province ed esiste un progetto, presentato dal dirigente del Liberto Consorzio, Giovanni Grimaldi, che è stato stimato per circa un milione di euro. Oggi serve che il presidente Vai su Facebook
Manutenzione stradale Acqua dei Corsari – Dichiarazione consigliere Guaresi (seconda Circoscrizione) ift.tt/jUoeWLi - X Vai su X
Reggio Calabria, pronto il nuovo "tappabuche" di Castore: un nuovo macchinario destinato alla manutenzione stradale - Il sindaco Falcomatà: “Castore cresce sempre di più per migliorare i servizi. Scrive msn.com
Lavori stradali per 800 mila euro a Siracusa, presto al via i cantieri - Questo l’elenco delle vie interessate dai lavori di rifacimento: via Avola, via Servi di Marina, Riviera Dionisio il Grande, via Elorina (tratti), viale Paolo Orsi, traversa Monasteri di Sotto (tratti ... Secondo siracusanews.it