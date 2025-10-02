Manutenzione stradale pronto il nuovo tappabuche di Castore

"Un investimento importante che è stato fatto a dimostrazione del fatto di come Castore non voglia galleggiare ma crescere sempre di più". A dirlo è il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà che, questa mattina, era presente alla consegna di un nuovo e innovativo macchinario acquistato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

manutenzione stradale pronto nuovoReggio Calabria, pronto il nuovo "tappabuche" di Castore: un nuovo macchinario destinato alla manutenzione stradale - Il sindaco Falcomatà: “Castore cresce sempre di più per migliorare i servizi. Scrive msn.com

