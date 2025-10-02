Manutenzione lungo la Fermana Stop a buche e fessurazioni

Disco verde per i lavori di manutenzione per migliorare la viabilità lungo la strada provinciale 46 Fermana, nel tratto ricadente all’interno del territorio di Monte San Giusto. È stato infatti approvato da parte della Provincia il progetto esecutivo: si concretizzerà in un intervento di risanamento che ammonta complessivamente a 150mila euro, e interesserà la zona della rotatoria che si trova all’ingresso della frazione di Villa San Filippo, vicino al confine con Trodica di Morrovalle. "Il risanamento del tratto di strada si rende necessario per eliminare situazioni di pericolo, per far sì che l’area sia sicura e il traffico più fluido – ha sottolineato il presidente della Provincia Sandro Parcaroli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manutenzione lungo la Fermana. Stop a buche e fessurazioni

