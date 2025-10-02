Manuela Arcuri Vita Privata | Chi E’ Il Facoltoso Marito!

Scopri la storia d’amore autentica e discreta tra Manuela Arcuri e l’imprenditore romano che ha scelto la privacy al posto della fama. In un’epoca in cui visibilità e notorietà sembrano essere la moneta corrente, c’è chi sceglie consapevolmente il silenzio. Giovanni Di Gianfrancesco, classe 1978, è uno di questi. Nato a Monterotondo, alle porte di Roma, ha costruito con discrezione un impero nel settore dell’edilizia. Nessuna ospitata in TV, nessun profilo social, nessuna intervista patinata. Solo lavoro, passione per l’immobiliare e una scelta di vita precisa: restare dietro le quinte. Proprietario di numerose società attive nella costruzione e nella gestione di immobili, Giovanni ha fatto del riserbo il suo marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Manuela Arcuri, Vita Privata: Chi E’ Il Facoltoso Marito!

In questa notizia si parla di: manuela - arcuri

Manuela Arcuri a Verissimo: «Un regista mi chiese di alzare la maglietta a un provino, mi sono sentita sconfitta». Il figlio Mattia: «Sei la mia forza e la mia luce» - In seguito ha avuto delle storie anche con Aldo Montano e con il collega Gabriel Garko ai tempi de Il peccato e la vergogna. Secondo ilmessaggero.it

