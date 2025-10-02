Mantovano | San Francesco è di tutti ma non va ‘arruolato’ Sgradevole l’uso strumentale | le celebrazioni in Italia e nel mondo video

Un Santo di tutti, ma non a disposizione di tutti: il sottosegretario di Stato, Alfredo Mantovano, lo ha precisato presentando il programma delle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, in conferenza stampa. L’iniziativa “San Francesco, un’esplosione di vita” è stata promossa dal Comitato nazionale per l’VIII Centenario della morte del Santo di Assisi (1226–2026). Segue all’approvazione in via definitiva avvenuta in Senato proprio in questi giorni della proposta di legge parlamentare che reintroduce dopo 50 anni come festa nazionale il 4 ottobre: giorno dedicato, appunto, a San Francesco Patrono d’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mantovano: “San Francesco è di tutti ma non va ‘arruolato’. Sgradevole l’uso strumentale”: le celebrazioni in Italia e nel mondo (video)

