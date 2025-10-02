Mantovano | Festa San Francesco grande valore religioso e civile Ora nessuno se ne appropri – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 Nella sala polifunzionale di Palazzo Chigi a Roma si è tenuta la conferenza stampa sul tema "San Francesco, un'esplosione di vita" per la presentazione del programma delle iniziative e degli eventi approvato dal Comitato per le Celebrazioni degli ottocento anni della morte di San Francesco d'Assisi. Dopo l'intervento del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano che ha accennato alla recente approvazione della legge che istituisce il 4 ottobre festa nazionale, ha preso la parola la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. Il sottosegretario Alfredo Mantovano, nella Sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio, spiega: “Sarà un anniversario che avrà un grande valore religioso e al tempo stesso un valore civile per ciò che San Francesco ha da insegnare otto secoli dopo”. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: mantovano - festa
Festa d’autunno a Villa Saviola (MN) https://www.mantovanotizie.com/feste-sagre/20250916-festa-autunno-2025-villa-saviola.php #mantova #villasaviola - facebook.com Vai su Facebook
Mantovano: Festa San Francesco grande valore religioso e civile. Ora nessuno se ne appropri - Nella sala polifunzionale di Palazzo Chigi a Roma si è tenuta la conferenza stampa sul tema "San Francesco, un'esplosione di vita" per la presentazione del programma delle iniziative e degli eventi ap ... Secondo ilgiornale.it
San Francesco, dal 10 gennaio 2026 al via celebrazioni per 800 anni - (askanews) – (Di Serena Sartini) Si parte il 10 gennaio 2026, quando nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, si terrà il rito di apertura dell’VIII Centenario del Trans ... Lo riporta msn.com