Manovra via libera del Cdm al Documento programmatico
Via libera del Consiglio dei ministri al Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp). Documento che sostituisce la Nadef e costituisce la cornice della Manovra, quindi la prossima legge di Bilancio. Giorgetti conferma “la linea della prudenza”. “Confermiamo la linea di ferma e prudente responsabilità che tiene conto della necessità della tenuta della finanza pubblica – osserva il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti a margine dell’approvazione del Dpfp – nel rispetto delle nuove regole europee e delle imprescindibili tutele a favore della crescita economica e sociale dei lavoratori e delle famiglie”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: manovra - libera
Sicilia, via libera alla manovra da 339 milioni: priorità a siccità, sanità e sostegno ai Comuni
Manovra-quater, via libera in commissione Bilancio all'Ars: le voci di spesa del disegno di legge
Chiusa la prima tappa delle elezioni regionali, il governo accelera sulla manovra per il 2026. Tanto più che il tempo stringe: così, giovedì il Consiglio dei ministri dovrebbe dare il via libera al Documento di programmazione di finanza pubblica, il nuovo te - facebook.com Vai su Facebook
Cdm, via libera al Dpfp: deficit al 3% e Pil +0,5% nel 2025 - Pil allo 0,5% nel 2025 e allo 0,7% nel 2026, con un potenziale effetto espansivo di un decimale derivante dalla manovra. Si legge su msn.com
Manovra, caccia alle risorse, giovedì il Dpfp in Cdm - "Per la finanza pubblica stiamo attraversando un periodo complesso, dobbiamo fare degli interventi a sostegno dei comparti, ma al tempo stesso con attenzione ... Da msn.com