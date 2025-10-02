Manovra via libera del Cdm al Documento programmatico | crescita Pil a +0,7% nel 2026

Via libera del Consiglio dei ministri al Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp). Documento che sostituisce la Nadef e costituisce la cornice della Manovra, quindi la prossima legge di Bilancio. Nel Dpfp sono anche indicati l’elenco dei collegati alla Manovra. La crescita del Pil viene fissata, in modo “prudenziale”, a +0,7%. Giorgetti conferma “la linea della prudenza”. “Confermiamo la linea di ferma e prudente responsabilità che tiene conto della necessità della tenuta della finanza pubblica – osserva il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti a margine dell’approvazione del Dpfp – nel rispetto delle nuove regole europee e delle imprescindibili tutele a favore della crescita economica e sociale dei lavoratori e delle famiglie”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

