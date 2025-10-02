Manovra-quater via libera in commissione Bilancio all' Ars | le voci di spesa del disegno di legge

Cataniatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana ieri sera ha approvato il disegno di legge della manovra-quater che, all’esito della discussione, grazie ai risparmi di spesa individuati in alcuni capitoli e alla misura “Straccia Bollo”, vale complessivamente circa 240 milioni di euro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

