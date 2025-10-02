Manovra Confindustria chiede di sbloccare i depositi bancari improduttivi
La Manovra è in arrivo e Confindustria chiede di “ sbloccare i depositi bancari improduttivi “. E’ la riflessione che emerge dall’analisi del Centro studi di viale dell’Astronomia nel rapporto di previsione-autunno 2025 dal titolo ‘Investimenti per muovere l’Italia’. Confindustria parla di “ crescita anemica del Pil ” per quest’anno e per il prossimo. Muovere l’Italia. “La crescita anemica del Pil attesa quest’anno e il prossimo rende necessario muovere l’Italia – osserva Confindustria – intervenendo con le leve più efficaci a disposizione, anche sbloccando la ricchezza finanziaria dal parcheggio in depositi bancari improduttivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: manovra - confindustria
Confindustria e la rotta per la manovra: “Servono 8 miliardi”
Confindustria, Orsini: “Evitare che la manovra sia un assalto alla diligenza”
PierPaolo Bombardieri. . Mentre Confindustria ha già avviato un confronto con il Governo sulla manovra, CGIL, CISL e UIL non sono ancora state coinvolte ufficialmente e apprendono le informazioni solo dalla stampa. Abbiamo condiviso con Confindustria Vai su Facebook
Per approfondire, leggi l'articolo: https://ilsole24ore.com/art/manovra-orsini-la-crescita-non-si-fa-migliorando-l-irpef-lavoro-col-governo-servono-8-miliardi-AHTCuNRC… #Manovra #Confindustria #Irpef - X Vai su X
Confindustria, 'crescita anemica, manovra muova l'Italia' - "La crescita anemica del Pil attesa quest'anno e il prossimo rende necessario muovere l'Italia, intervenendo con le leve più efficaci a disposizione, anche sbloccando la ricchezza finanziaria dal parc ... Riporta ansa.it
Manovra 2026: le proposte di Confindustria per la nuova Legge di Bilancio - Come ogni anno la ripresa di settembre segna anche l’apertura del dibattito sulla predisposizione della Legge di Bilancio. Si legge su pmi.it