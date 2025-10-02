manovra confindustria chiede di sbloccare i depositi bancari improduttivi

La Manovra è in arrivo e Confindustria chiede di “ sbloccare i depositi bancari improduttivi “. E’ la riflessione che emerge dall’analisi del Centro studi di viale dell’Astronomia nel rapporto di previsione-autunno 2025 dal titolo ‘Investimenti per muovere l’Italia’. Confindustria parla di “ crescita anemica del Pil ” per quest’anno e per il prossimo. Muovere l’Italia. “La crescita anemica del Pil attesa quest’anno e il prossimo rende necessario muovere l’Italia – osserva Confindustria – intervenendo con le leve più efficaci a disposizione, anche sbloccando la ricchezza finanziaria dal parcheggio in depositi bancari improduttivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

