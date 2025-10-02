Il Governo italiano è intensamente impegnato nelle fasi finali di definizione della prossima manovra di bilancio, con l’obiettivo di delineare le misure chiave in vista del Consiglio dei Ministri (CdM) convocato per la sera stessa. Questa riunione cruciale è chiamata ad approvare il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP), un testo contabile fondamentale che anticipa la Legge di Bilancio e che fornirà le linee guida e i principi direttivi della manovra. Le trattative e le limature sono serrate, con l’esecutivo che sta cercando di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili, stimate al momento in circa 8 miliardi di euro da destinare alle misure più urgenti e caratterizzanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Manovra 2025: governo pronto a tagliare le tasse al ceto medio e aumentare la sanità