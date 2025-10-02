Manifestazioni sportive in città e nelle frazioni | cambia il traffico

Arezzonotizie.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dei “Campionati italiani a squadre di wheelchair tennis” in corso di svolgimento presso il Circolo Tennis Giotto, fino alle ore 15:00 di domenica 5 ottobre è istituito il divieto sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ma a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manifestazioni - sportive

Zan tra i firmatari della petizione che chiede di escludere Israele dalla manifestazioni sportive

Rissa davanti al New Mexico: divieto di accesso alle manifestazioni sportive per uno dei giovani coinvolti

Festa dei Nonni a Villa Giulia: musica, giochi, esibizioni, stand artigianali e manifestazioni sportive

Cerca Video su questo argomento: Manifestazioni Sportive Citt224 Frazioni