Manifestazioni per la Flotilla 3 ottobre 2025 dove si tengono | l’elenco regione per regione

Il 3 ottobre 2025 in tutta Italia sono previste manifestazioni e cortei in sostegno alla Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese. Da Nord a Sud, centinaia di città ospiteranno presìdi, raduni e cortei organizzati dai sindacati di base, associazioni e comitati. Ecco l’elenco regione per regione, con orari e luoghi di ritrovo, in aggiornamento sul sito della Cgil. L’elenco delle manifestazioni di domani, venerdì 3 ottobre. Abruzzo. L’Aquila:  corteo da Colle Sapone. Lanciano:  ore 9:30, Corso Trento e Trieste. Pescara:  ore 8:30, stazione Porta Nuova. Teramo:  ore 9:00, stazione. Molise. Campobasso:  ore 9:00, Piazza Gabriele Pepe. 🔗 Leggi su Lettera43.it

