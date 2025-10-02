Manifestazioni per la Flotilla 3 ottobre 2025 dove si tengono | l’elenco regione per regione
Il 3 ottobre 2025 in tutta Italia sono previste manifestazioni e cortei in sostegno alla Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese. Da Nord a Sud, centinaia di città ospiteranno presìdi, raduni e cortei organizzati dai sindacati di base, associazioni e comitati. Ecco l’elenco regione per regione, con orari e luoghi di ritrovo, in aggiornamento sul sito della Cgil. L’elenco delle manifestazioni di domani, venerdì 3 ottobre. Abruzzo. L’Aquila: corteo da Colle Sapone. Lanciano: ore 9:30, Corso Trento e Trieste. Pescara: ore 8:30, stazione Porta Nuova. Teramo: ore 9:00, stazione. Molise. Campobasso: ore 9:00, Piazza Gabriele Pepe. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: manifestazioni - flotilla
La manifestazione spontanea a sostegno della Global Sumud Flotilla ha radunato circa duemila persone che hanno occupato i viali a Firenze. Manifestazioni analoghe a Pisa, Livorno, Siena e in altre città toscane. Proclamato lo sciopero generale per il 3 otto Vai su Facebook
Flotilla, sciopero generale 3 ottobre: caos trasporti in Toscana. Cgil in piazza, manifestazioni in tutta la regione - Firenze, 2 ottobre 2025 – Allo sciopero generale del sindacato Si Cobas si aggiunge quello della Cgil, “ in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”. Scrive lanazione.it