Manifestazioni e proteste pro-Palestina | scontri a Bologna facoltà bloccata a Roma FOTO
Sono diversi gli scioperi e i cortei in tutta Italia a favore della Palestina e dell’azione della Global Sumud Flotilla, fermata ieri da Israele a poche miglia da Gaza. Proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale da Usb e Cgil. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì. E' massima la mobilitazione per la Flotilla nelle città italiane. Proteste che si sono accese subito dopo l'inizio delle operazioni di abbordaggio da parte di Israel
Manifestazioni per la #Flotilla e #Gaza. A #Roma diecimila persone in corteo. Altre proteste da Milano a Genova e Torino
Manifestazione pro Palestina a Roma il 4 ottobre: percorso e orario - Roma si prepara ad accogliere una nuova e partecipata manifestazione a sostegno della causa palestinese. Secondo funweek.it
Flotilla, proteste pro Pal in tutta Italia. Occupate le Università a Milano, Firenze e Pisa - Da ieri sera proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. Si legge su adnkronos.com