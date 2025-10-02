Manifestazioni e proteste pro-Palestina | scontri a Bologna facoltà bloccata a Roma FOTO

Tg24.sky.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono diversi gli scioperi e i cortei in tutta Italia a favore della Palestina e dell’azione della Global Sumud Flotilla, fermata ieri da Israele a poche miglia da Gaza. Proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale da Usb e Cgil. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

manifestazioni e proteste pro palestina scontri a bologna facolt224 bloccata a roma foto

© Tg24.sky.it - Manifestazioni e proteste pro-Palestina: scontri a Bologna, facoltà bloccata a Roma. FOTO

In questa notizia si parla di: manifestazioni - proteste

Hiroshima, le manifestazioni tra ricordo e proteste a 80 anni dalla bomba atomica

Serbia, ancora proteste e arresti: 18 persone fermate per le manifestazioni a Belgrado e in altre città

Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a settembre 2025: calendario e date

manifestazioni proteste pro palestinaManifestazione pro Palestina a Roma il 4 ottobre: percorso e orario - Roma si prepara ad accogliere una nuova e partecipata manifestazione a sostegno della causa palestinese. Secondo funweek.it

manifestazioni proteste pro palestinaFlotilla, proteste pro Pal in tutta Italia. Occupate le Università a Milano, Firenze e Pisa - Da ieri sera proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. Si legge su adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Manifestazioni Proteste Pro Palestina