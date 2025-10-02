Manifestazione pro Palestina a Roma il 4 ottobre | percorso e orario
Roma si prepara ad accogliere una nuova e partecipata manifestazione a sostegno della causa palestinese. L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre 2025, con concentramento a Porta San Paolo dalle 14:30 e corteo diretto a Piazza San Giovanni. L’iniziativa è stata promossa da associazioni palestinesi presenti in Italia e sostenuta dai sindacati di base e dai collettivi studenteschi. La Questura di Roma stima la presenza di circa 20mila partecipanti, ma non si esclude un’affluenza ben più ampia. La mobilitazione arriva in un momento delicato sul piano internazionale, segnato dall’evoluzione della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, vicina alle coste di Gaza. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: manifestazione - palestina
Manifestazione pro-Palestina davanti sede de Il Giornale e Libero: "Servi dei sionisti", "organi di propaganda al servizio di Meloni" - VIDEO
"La musica contro il silenzio": in piazza Bologni manifestazione e concerto per la Palestina
Taranto per la Palestina: manifestazione in piazza Domani sera
A Padova davanti a Palazzo Moroni questa sera la manifestazione degli attivisti del Pedro, dell'Udu e degli Studenti medi a favore della Palestina e in sostegno della missione della Global Sumud Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
La folla riunita alla manifestazione Pro Palestina a Roma https://tg.la7.it/cronaca/manifestanti-pro-pal-stazione-termini-roma-22-09-2025-244651… - X Vai su X
Manifestazione pro Palestina a Roma il 4 ottobre: percorso e orario - Roma si prepara ad accogliere una nuova e partecipata manifestazione a sostegno della causa palestinese. Secondo funweek.it
Manifestazione pro Palestina a Roma, la Questura lavora per evitare tensioni: "Valuteremo ciò che accadrà" - L'organizzazione è di alcune associazioni palestinesi, insieme ai sindacati di base e alle sigle studentesche ... Secondo romatoday.it