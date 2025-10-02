Manifestazione pro Pal | il video in piazza Maggiore a Bologna

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025

Le proteste sotto ai maxi schermo su cui va in diretta l'abbordaggio della Flotilla. Video agenzia Dire.

manifestazione pro pal il video in piazza maggiore a bologna

© Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione pro Pal: il video in piazza Maggiore a Bologna

In questa notizia si parla di: manifestazione - piazza

