manifestazione per lo stop alla flotilla raduno in piazza e corteo in centro

Oltre trecento persone sono scese in piazza del Campo all’ultimo minuto per chiedere un intervento del Governo, come in tante altre città italiane, dopo l’intercettazione in acque internazionali da parte delle forze di Israele della Global Sumud Flotilla, la missione che stava navigando verso Gaza. La manifestazione spontanea, convocata con i canali social mentre le cronache aggiornavano la situazione, si è sviluppata a partire da piazza del Campo nelle vie del centro nel corso della notte, seguendo il ritmo dei periodici aggiornamenti sulle sorti della spedizione verso Gaza di cui, fino a ieri sera, erano incerte le sorti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

