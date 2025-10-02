Manifestazione per Gaza | il percorso del corteo di Milano del 3 ottobre contro l'abbordaggio della Flotilla
Venerdì 3 ottobre a Milano, e anche in altre città italiane, si terrà la manifestazione per Gaza a sostegno della Global Sumud Flotilla abbordata nelle scorse ore dalla marina militare israeliana. I sindacati hanno proclamato uno sciopero generale per i settori del pubblico e del privato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: manifestazione - gaza
Gaza, manifestazione di solidarietà ai palestinesi in Cile
Torna in piazza la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”
Manifestazione in piazza. Le campane per Gaza. Il vescovo: "Gridiamo pace"
Nel corso della manifestazione è prevista la lettura dei nomi di medici, infermieri e operatori sanitari uccisi a Gaza, ma anche l’accensione di torce e luci per la Palestina Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, Augias: "Manifestazione spontanea e pacifica, guastata da pochi scellerati" #dimartedi - X Vai su X
Il percorso del corteo oggi a Roma per la Global Sumud Flotilla: dove e quando parte - Giovedì 2 ottobre a Roma un corteo autorizzato, dopo quello di mercoledì sera, partirà alle 18. Lo riporta fanpage.it
Manifestazione pro Palestina a Roma il 4 ottobre: percorso e orario - Roma si prepara ad accogliere una nuova e partecipata manifestazione a sostegno della causa palestinese. funweek.it scrive