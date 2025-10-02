Manifestazione per Gaza | il percorso del corteo di Milano del 3 ottobre contro l'abbordaggio della Flotilla

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 3 ottobre a Milano, e anche in altre città italiane, si terrà la manifestazione per Gaza a sostegno della Global Sumud Flotilla abbordata nelle scorse ore dalla marina militare israeliana. I sindacati hanno proclamato uno sciopero generale per i settori del pubblico e del privato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: manifestazione - gaza

