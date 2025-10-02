Manifestanti Pro palestina tornano nelle piazze in tutta Italia | cortei e striscioni

AGI - Al via la mobilitazione al Colosseo, alla quale, secondo il preavviso dato alla Questura di Roma, sono presenti 10 mila persone, tra giovani studenti palestinesi e Global Sumud Flotilla. Sventolano in cielo bandiere palestinesi e anche quelle del sindacato Usb e di Potere al Popolo. Uno striscione recita: "3 ottobre sciopero generale. Blocchiamo tutto". "Free Palestine!" e "Palestina libera dal fiume fino al mare": è il coro degli attivisti presenti al presidio al Colosseo, a Roma, organizzato da giovani studenti palestinesi e Global Sumud Flotilla. Chiuse le fermate metro della linea A Termini e della linea B Piramide, su piazzale Ostiense, per il corteo organizzato da giovani studenti palestinesi e Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Manifestanti Pro palestina tornano nelle piazze in tutta Italia: cortei e striscioni

In questa notizia si parla di: manifestanti - palestina

Grecia, manifestanti pro-Palestina impediscono sbarco a crociera israeliana: "Inaccettabile, a Gaza si muore e voi in vacanza" - VIDEO

Grecia, proteste contro l'arrivo di una nave da crociera israeliana a Creta, i manifestanti durante lo sbarco: "Palestina libera" - VIDEO

Grande Fratello, in Israele diretta interrotta dai manifestanti pro Palestina

Manifestanti pro-Palestina sui binari a Napoli, a Roma raduno per nuove azioni. Usb proclama sciopero generale per il 3 ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Protesta dei manifestanti pro Palestina: accessi contingentati a Termini dopo il blocco dei binari a Napoli - X Vai su X

CASELLE - Manifestazione Pro Pal e Flotilla, attivisti tagliano le reti e occupano la pista dell'aeroporto - FOTO - Oggi, giovedì 2 ottobre 2025, la protesta per Gaza e contro l'abbordaggio da parte di Israele alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla è partita dagli studenti di università e licei. Lo riporta quotidianocanavese.it

Proteste pro Palestina a Torino, fermato un ragazzo: potrebbe essere l'autore del lancio della bici contro le forze dell'ordine - Nella notte di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, gli agenti delle volanti della polizia hanno arrestato un ragazzo nel quartiere San Salvario a Torino. Riporta torinotoday.it