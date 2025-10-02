Manifestanti pro Pal assaltano la stazione ferroviaria di Rimini parzialmente bloccata la circolazione dei treni

Momenti di tensione, nella prima serata di giovedì, alla stazione ferroviaria di Rimini presa d'assalto dal corteo pro Pal partito dal centro storico della città. I manifestanti, dopo aver sfilato lungo le strade, sono arrivati in piazzale Cesare Battisti per poi, con un blitz, entrare nello. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

