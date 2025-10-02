Manifestanti per la Palestina bloccano via Marina VIDEO
Sono un migliaio, al momento, gli attivisti napoletani per la Palestina che stanno sfilando su via Nuova Marina in direzione del varco del porto di Napoli. Traffico veicolare interrotto, zona presidiata dalle forze dell'ordine.Dopo aver deviato il percorso verso piazza del Carmine, i manifestanti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
