Manifestanti d' ogni età sotto lo stadio per la Palestina dopo gli attacchi alla flotilla
Non è casuale la scelta odierna dei manifestanti pro Palestina di ritrovarsi sotto allo stadio Friuli. Il sollevamento, nato in seguito all'intercettazione israeliana della Global Sumud flotilla intorno alle 19 di ieri sera, si è assembrato lì con gli occhi puntati al 14 ottobre, quando è in.
È iniziato venerdì sera il presidio permanente di USB in piazza della Scala a Milano, ribattezzata Piazza Gaza. Sono state montate diverse tende. I manifestanti richiedono la cessazione dell'attacco genocida a Gaza e in Palestina, l'interruzione di ogni rapport
4 ottobre Manifestazione Nazionale: rompere ogni rapporto con lo stato genocida di Israele...