Mani nella creta e sorrisi tra generazioni | festa dei Nonni all' asilo di Crevenna
In via San Giorgio a Erba, oggi 2 ottobre, la festa dei Nonni è diventata un piccolo laboratorio d’arte e affetto. Su invito di bambini e maestre, nonni e nonne si sono ritrovati in mattinata all'asilo di Crevenna per un mini atelier della creta: tavoli allestiti, grembiuli indossati e tanta. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: mani - creta
Siamo a settembre ed in teoria ci si mette subito a lavoro, con le mani nella creta, per ben figurare fra qualche mese. Da questo primo annuncio gli appassionati avranno capito che stiamo parlando della festa e della manifestazione massafrese più importante - facebook.com Vai su Facebook
Mani nella creta e sorrisi tra generazioni: festa dei Nonni all'asilo di Crevenna - Bambini, maestre e nonni protagonisti di un mini atelier della creta: sculture “a quattro mani”, rinfresco finale e un mercatino di golosità preparato dai genitori ... quicomo.it scrive