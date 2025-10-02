Mani nella creta e sorrisi tra generazioni | festa dei Nonni all' asilo di Crevenna

2 ott 2025

In via San Giorgio a Erba, oggi 2 ottobre, la festa dei Nonni è diventata un piccolo laboratorio d’arte e affetto. Su invito di bambini e maestre, nonni e nonne si sono ritrovati in mattinata all'asilo di Crevenna per un mini atelier della creta: tavoli allestiti, grembiuli indossati e tanta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

