Manganellate e lancio di uova in stazione a Bologna | video

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di tensione e violenza, di fronte all'ingresso in piazza delle Medaglie d'oro a Bologna, tra i manifestanti che si sono radunati in corteo per protestare per la Flotilla, e le forze dell'ordine. Il corteo ha poi lasciato la stazione, proseguendo il suo cammino nel centro di Bologna  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

