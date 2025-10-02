Manganellate e lancio di uova in stazione a Bologna | video
Attimi di tensione e violenza, di fronte all'ingresso in piazza delle Medaglie d'oro a Bologna, tra i manifestanti che si sono radunati in corteo per protestare per la Flotilla, e le forze dell'ordine. Il corteo ha poi lasciato la stazione, proseguendo il suo cammino nel centro di Bologna . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: manganellate - lancio
Il Fatto Quotidiano. . Scontri con le forze dell’ordine, lancio di sassi, manganellate e lacrimogeni a Milano nel giorno dello sciopero generale per Gaza. Il lungo corteo pacifico di manifestanti è partito, sotto la pioggia battente, da piazzale Cadorna ma è alla sta - facebook.com Vai su Facebook