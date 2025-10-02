Manchesterattacco a Sinagoga | 4 feriti
12.30 Quattro persone sono state ferite nell' attacco davanti alla Sinagoga ortodossa di Manchester nel giorno della festa ebraica dello Yom Kippur. L'aggressore ha attaccato con un coltello. Immediata la reazione delle forze dell'ordine che hanno ucciso l'assalitore. Ancora sconosciuto il movente dell'aggressione. Si indaga. Uno dei feriti è un agente della sicurezza. Il sindaco di Manchester: "Il pericolo immediato sembra essere passato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
