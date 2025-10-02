Manchester uomo accoltella i passanti davanti a una sinagoga | la polizia gli spara

La polizia britannica è intervenuta per un'aggressione davanti alla sinagoga della congregazione ebraica di Heaton Park, a Crumpsall (Manchester) dove diverse persone sono state accoltellate. Lo rende noto la stessa polizia della Greater Manchester. Attacco davanti alla sinagoga di Manchester: la. 🔗 Leggi su Today.it

manchester uomo accoltella passantiManchester, attacco davanti alla sinagoga: quattro feriti - Il premier Starmer rientra in patria per seguire la situazione ... Secondo msn.com

manchester uomo accoltella passantiAttacco a una sinagoga ortodossa di Manchester: quattro feriti, attentatore neutralizzato dalla polizia - Attacco a una sinagoga ortodossa di Manchester: quattro persone accoltellate. Lo riporta lanotiziagiornale.it

