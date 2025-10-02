Manchester terrore alla sinagoga nel giorno dello Yom Kippur Due morti accoltellati colpito l' aggressore Aveva cintura esplosiva

 Tre le persone rimaste ferite. Il premier Starmer lascia il vertice a Copenaghen e rientra in Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

