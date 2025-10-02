Manchester quattro persone ferite a coltellate fuori da una sinagoga

Un uomo ha ferito a coltellate quattro persone all’esterno della sinagoga ortodossa di Manchester, tempio frequentato dai fedeli askhenaziti. L’attacco – di potenziale matrice terroristica – è avvenuto nel giorno della festività ebraica dello Yom Kippur. L’aggressore, come ha riferito il sindaco Andy Burnham, è stato abbattuto dal fuoco della polizia. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi relativi all’attacco. Con i suoi 30 mila residenti ebrei, Manchester è la città con la più alta popolazione ebraica del Regno Unito dopo Londra. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Manchester, quattro persone ferite a coltellate fuori da una sinagoga

