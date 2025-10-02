Manchester quattro persone ferite a coltellate fuori da una sinagoga

Lettera43.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha ferito a coltellate quattro persone all’esterno della sinagoga ortodossa di Manchester, tempio frequentato dai fedeli askhenaziti. L’attacco – di potenziale matrice terroristica – è avvenuto nel giorno della festività ebraica dello Yom Kippur. L’aggressore, come ha riferito il sindaco Andy Burnham, è stato abbattuto dal fuoco della polizia. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi relativi all’attacco. Con i suoi 30 mila residenti ebrei, Manchester è la città con la più alta popolazione ebraica del Regno Unito dopo Londra. 🔗 Leggi su Lettera43.it

manchester quattro persone ferite a coltellate fuori da una sinagoga

© Lettera43.it - Manchester, quattro persone ferite a coltellate fuori da una sinagoga

In questa notizia si parla di: manchester - quattro

Manchester City – Napoli, scelti arbitro e VAR: ha già diretto quattro volte gli azzurri!

Attacco a una sinagoga di Manchester, quattro feriti e accoltellatore ucciso

Attacco davanti a una sinagoga a Manchester: quattro i feriti, ucciso l’aggressore

manchester quattro persone feriteManchester, quattro persone ferite a coltellate fuori da una sinagoga - Manchester, accoltellate quattro persone all’esterno di una sinagoga. Si legge su lettera43.it

manchester quattro persone feriteC’è stato un attacco armato contro una sinagoga a Manchester, nel Regno Unito: quattro persone sono state ferite - A Manchester, nel Regno Unito, c’è stato un attacco armato contro una sinagoga: un uomo ha guidato la sua macchina contro le persone attorno all’edificio e poi ha accoltellato diverse persone. ilpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Manchester Quattro Persone Ferite