Manchester City paga la penalità nel pareggio di Monaco
2025-10-02 00:29:00 Breaking news: Il Manchester City è stato tenuto a un drammatico pareggio per 2-2 da Monaco allo Stade Louis II mentre il rigore in ritardo di Eric Deer ha negato agli uomini di Pep Guardiola una seconda vittoria in Champions League. I rivali della Premier League Arsenal e Newcastle United sono stati entrambi vittoriosi mercoledì, e City ha cercato di essere sulla rotta per vendicare la loro uscita dell’ultimo 16 del 2017 per mano di Monaco fino a una svolta in ritardo nella storia. Erling Haaland ha portato City al 15 ° minuto quando si è aggrappato alla palla intelligente di Josko Gvardiol e ha sollevato Philipp Kohn. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: manchester - city
Palermo 0-3 Manchester City-Rapporto, risultato e gol come brezza laterale di Pep Guardiola per la vittoria pre-stagionale
CM.com – Il Manchester City batte 3-0 il Palermo e si prende l’Anglo-Palermitan Trophy: in goal Haaland e un super Reijnders. Festa grande al Barbera che omaggia gli Oasis
Guardiola etichetta le dimensioni della squadra di Manchester City “non sano” nonostante i lupi enfatici vincono
#Champions, i risultati della sera: #ManchesterCity beffato, il #PSG vince a #Barcellona. Ok Borussia e Arsenal - X Vai su X
Il grande complimento di Billy Costacurta a De Bruyne e Hojlund ? Nelle due reti hanno ricordato la coppia De Bruyne-Haaland ai tempi del Manchester City #DeBruyne #Hojlund #NapoliSporting #ChampionsLeague #spazionapoli - facebook.com Vai su Facebook
Manchester City, tutti in Portogallo: paga il presidente. Mansour finanzia i tifosi per la finale di Champions - Lodevole l'iniziativa dello sceicco Mansour, proprietario del Manchester City, che ha deciso di sostenere economicamente, e in maniera totale, la trasferta dei ... Come scrive ilmessaggero.it
Durante il riscaldamento del Manchester City distruggono un faretto di Sky: “Paga Grealish” - Manchester City, a modo suo, ha scritto un capitolo importante della storia della Champions League. Scrive fanpage.it