Manchester City paga la penalità nel pareggio di Monaco

Il Manchester City è stato tenuto a un drammatico pareggio per 2-2 da Monaco allo Stade Louis II mentre il rigore in ritardo di Eric Deer ha negato agli uomini di Pep Guardiola una seconda vittoria in Champions League. I rivali della Premier League Arsenal e Newcastle United sono stati entrambi vittoriosi mercoledì, e City ha cercato di essere sulla rotta per vendicare la loro uscita dell'ultimo 16 del 2017 per mano di Monaco fino a una svolta in ritardo nella storia. Erling Haaland ha portato City al 15 ° minuto quando si è aggrappato alla palla intelligente di Josko Gvardiol e ha sollevato Philipp Kohn.