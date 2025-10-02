Manchester attentato in sinagoga | uomo armato di coltello aggredisce 4 persone

Londra, 2 ottobre 2025 – Assalto in una sinagoga di Manchester: un uomo armato di coltello si è avventato contro un’auto e ha aggredito quattro persone. È successo oggi nella città a nord dell'Inghilterra, mentre i fedeli entravano in sinagoga per lo  Yom Kuppur, una ricorrenza religiosa ebraica che celebra il giorno dell'espiazione.  Il sindaco della città, Andy Burnham – che in queste ore è in in contatto costante con la polizia – ha definito l' episodio "grave". L'attacco appare concluso e, stando alle parole di Burnham, l’attentatore sarebbe stato neutralizzato e ucciso dalla polizia. Il sindaco rassicura i suoi concittadini: dopo l'intervento della polizia non ci sono ulteriori "pericoli imminenti" per la collettività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

