Manchester attentato in sinagoga | uomo armato di coltello aggredisce 4 persone
Londra, 2 ottobre 2025 – Assalto in una sinagoga di Manchester: un uomo armato di coltello si è avventato contro un’auto e ha aggredito quattro persone. È successo oggi nella città a nord dell'Inghilterra, mentre i fedeli entravano in sinagoga per lo Yom Kuppur, una ricorrenza religiosa ebraica che celebra il giorno dell'espiazione. Il sindaco della città, Andy Burnham – che in queste ore è in in contatto costante con la polizia – ha definito l' episodio "grave". L'attacco appare concluso e, stando alle parole di Burnham, l’attentatore sarebbe stato neutralizzato e ucciso dalla polizia. Il sindaco rassicura i suoi concittadini: dopo l'intervento della polizia non ci sono ulteriori "pericoli imminenti" per la collettività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: manchester - attentato
#Inghilterra È di 4 feriti il bilancio delle vittime dell'attacco avvenuto oggi, nel giorno di #YomKippur, dinanzi a una sinagoga ortodossa di #Manchester. Lo riferisce il sindaco, citato dalla #Bbc, la quale precisa che l'accoltellatore è stato colpito dal fuoco della - facebook.com Vai su Facebook
Gerusalemme, sangue alla fermata: 6 morti. Lodi di Hamas: “Eroi”. Attentato più duro dalla Seconda intifada. A Gaza City distrutta la torre al-Raiya e uccisi 4 soldati. Netanyahu salta il suo processo. @rantoniucci - X Vai su X
Manchester, attentato in sinagoga: uomo armato di coltello aggredisce 4 persone - Starmer: rientro urgente dal vertice di Copenaghen, nel pomeriggio vertice sulla sicurezza a Downing Street ... Da msn.com
Attacco a sinagoga di Manchester, 4 feriti. Colpito l'attentatore - Quattro persone sono rimaste ferite nell'attacco a sinagoga di Manchester, nella zona di Crumpsall. Riporta laprovinciacr.it