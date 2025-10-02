Manchester attacco con coltello vicino a una sinagoga | 2 morti
Due persone sono morte in seguito a un attacco con coltello compiuto vicino a una sinagoga nel nord di Manchester. Secondo la polizia, anche l’aggressore è stato ucciso dagli agenti di guardia al tempio. L’uomo sarebbe piombato con un’auto sui pedoni in Middleton Road, a Crumpsall, vicino alla sinagoga di Heaton Park nel giorno di Yom Kippur, la più solenne delle festività ebraiche. Poi sarebbe sceso dalla vettura e avrebbe tentato di accedere all’edificio brandendo un coltello:, ma è stato colpito dai poliziotti. Il sindaco Andy Burnham ha definito l’accaduto un “incidente grave” e ha assicurato che non c’è più pericolo e che la polizia “ha risolto rapidamente la questione”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
