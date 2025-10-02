Manchester attacco con coltello fuori da una sinagoga nel giorno dello Yom Kippur | diversi feriti
Un accoltellamento è avvenuto fuori dalla sinagoga a nord di Manchester, durante lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico. Diverse persone sono rimaste ferite. La polizia britannica è intervenuta tempestivamente e il sindaco Andy Burnham ha confermato che il pericolo immediato è passato, invitando a evitare l’area. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga
Manchester, accoltellamento fuori da una sinagoga nel giorno di Yom Kippur: almeno 4 feriti, ucciso l'aggressore - Un accoltellamento si è verificato oggi fuori da una sinagoga di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Scrive ilmattino.it
Manchester, attacco con coltello fuori da una sinagoga nel giorno dello Yom Kippur: diversi feriti - La polizia britannica è intervenuta tempestivamente sul luogo dell’aggressione, confermando che diverse persone sono rimaste ... Come scrive fanpage.it