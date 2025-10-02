Manchester attacco con coltello davanti a una sinagoga

(Adnkronos) – La polizia britannica è intervenuta per un’aggressione con coltello davanti a una sinagoga a Crumpsall, Manchester, dove diverse persone sono state accoltellate. Lo rende noto la stessa polizia della Greater Manchester. La Bbc sottolinea che l’aggressione è avvenuta durante lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario religioso ebraico.  “Stiamo valutando la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

